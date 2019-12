Wunder Show a Comiso

Il Wunder show torna al teatro Naselli di Comiso. Il 20 e il 21 dicembre, alle ore 21.00, è natale con la magia e l’allegria degli artisti di tutta Europa. Ogni edizione è sempre una magia che fa trattenere il fiato a grandi e piccini.

Anche quest'anno il Wunder Show, lo storico varietà di Natale della provincia iblea, sarà ospitato presso il teatro comunale di Comiso in una doppia data, il 20 e il 21 dicembre, alle ore 21.00. Si rinnova quindi la collaborazione tra lo Spazio Naselli e Santa Briganti, l'associazione che cura la stagione teatrale del Comune di Vittoria, che nel 2002 avviò questo speciale progetto come esperimento di palco aperto. Dopo diciassette edizioni, quest’anno si festeggia la 18^, lo spettacolare, divertente, emozionante, imprevedibile Wunder Show continua a portare con sé tutta l’energia che lo ha sempre contraddistinto. Sul palco si alterneranno artisti di ogni genere e forma, provenienti da tutta Europa: dai circensi ai danzatori, dai teatranti ai musicisti agli sperimentatori del corpo e della parola, che con le loro esibizioni faranno trascorrere una serata all’insegna della meraviglia, del divertimento e della fantasia.

Accanto allo storico presentatore, il mattatore Salvatore Frasca, si esibiranno gli artisti Carola Aramburu, Zenzero e Cannella, Andrea Castiglia, Ariane Ochsner, Paola Berton e altri ancora, mentre il Trio Casa Mia suonerà la musica dal vivo. Un appuntamento da non perdere quindi che farà divertire il pubblico di ogni età, in programma in una doppia data per soddisfare le tantissime richieste che lo spettacolo ogni volta suscita. D’altronde non si è mai troppo grandi per lasciarsi andare alla leggerezza dei sogni e il Wunder Show ne sa regalare di belli. Biglietti su prevendita online su www.liveticket.it/santabriganti con possibilità di utilizzo del Bonus Cultura. Per info sui servizi offerti dallo Spazio Naselli (come il servizio babysitting e il servizio navetta) è possibile visitare il sito www.spazionaselli.com