Il Presepe in miniatura a Chiaramonte Gulfi

Sarà inaugurata oggi, domenica 15 dicembre, la sesta edizione de “Il presepe in miniatura nella città dei musei” con la mostra dei manufatti che parteciperanno al concorso la cui cerimonia di premiazione è in programma il 6 gennaio.

I presepi potranno essere ammirati, oggi, a partire da mezzogiorno, subito dopo il taglio del nastro, al museo di Arte sacra in piazza Duomo. Un appuntamento che si annuncia molto caratteristico anche perché ci sarà la presenza di uno zampognaro che consentirà a tutti i presenti di calarsi in un vero e proprio clima natalizio. Organizzato dall’associazione “L’Arco”, con il sostegno dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Sebastiano Gurrieri e il supporto della Pro Loco, l’iniziativa intende mettere alla prova la capacità realizzativa di amatori, appassionati, semplici artigiani pronti a cimentarsi con la creazione di una Natività sui generis. Nel frattempo, è ancora possibile iscriversi al concorso comunale, giunto all’ottava edizione, rivolto a comunità religiose, associazioni e privati cittadini che esporranno i presepi al pubblico sul territorio di Chiaramonte Gulfi.

C’è anche un’altra categoria, quella, cioè, riservata ai cittadini che realizzeranno il proprio presepe in casa e quella degli istituti scolastici, sezioni o classi. Per partecipare c’è ancora tempo sino al 20 dicembre presentando l’apposito modulo presso l’ufficio Turismo del Comune di Chiaramonte, in corso Umberto al civico 65.