Serie A, scontro diretto al Brescia, Lecce ko al Rigamonti

Il Brescia ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Spal, imponendosi per 3-0 sul Lecce nella sedicesima giornata di Serie A. Una squadra ritrovata al ritorno in panchina di Corini, capace di conferire ai suoi ragazzi la scossa giusta con 6 punti vitali in ottica salvezza: decidono i sigilli di Chancellor, Torregrossa e Spalek.

Passo falso importante per gli uomini di Liverani, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Animi caldissimi a partire dai primi minuti di gioco. Calderoni scalda i guantoni di Alfonso alla mezz'ora, appena prima del vantaggio lombardo: Torregrossa innesca il neo-entrato Spalek (out Ndoj per infortunio), che a sua volta e' lesto a trovare Chancellor per il piu' facile dei tap-in al 32'. Balotelli si scalda zittendo Liverani in panchina, ma risultando poco incisivo sotto porta. Ci pensa dunque Torregrossa al 44' a raddoppiare: Gabriel permette a Sabelli di crossare, calcolando male la traiettoria e per il numero 11 e' un gioco da ragazzi rifinire in rete per il 2-0.

La ripresa e' ancora di marca lombarda con Balotelli che non riesce a concretizzare un paio di ghiotte occasioni. Dopo l'assist, Spalek decide di mettere la propria firma sulla gara al 61' con una conclusione facile facile da due passi. I pugliesi ci provano nel finale, ma un super Alfonso alza il muro mantenendo la porta inviolata.

(ITALPRESS)