Mercatini di Natale e Presepe Itinerante a Buccheri

Proseguono gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Buccheri. Dopo l'apertura dei mercatini di Natale, l'8 dicembre scorso, c'è molta attesa per il Presepe itinerante a grandezza naturale “La via della Luce”, a cura dell'associazione culturale “Madrigale”, che sarà inaugurato il 15 dicembre.

Si tratta di un Presepe non animato a grandezza naturale (i figuranti sono alti circa 1,60) che racconta, con circa 20 scene, momenti di vita quotidiana e di antichi mestieri (dallo scalpellino al raccoglitore) specifici del borgo di Buccheri. Il presepe, tra le vie Archimede, Garibaldi, Oddone e limitrofe, sarà accompagnato da melodie natalizie in filodiffusione specifiche del periodo. “È il primo anno in assoluto che viene realizzato ed è unico nel suo genere – dice il sindaco, Alessandro Caiazzo – è ambientato nelle vie storiche del centro di Buccheri che donano una grande suggestione alla rappresentazione”. Una giornata piena di eventi, quella di domenica, con la mostra dei presepi in via Vittorio Emanuele e la giostra medievale in piazza Roma, la degustazione di prodotti tipici dal mattino e music e melodie natalizie nel pomeriggio.