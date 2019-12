Seguire una dieta senza carboidrati per dimagrire 4 kg: ecco il menù

Seguire una dieta senza carboidrati per dimagrire 4 kg prima di Natale è facile. Basta semplicemente eliminare i carboidrati e sostituirli con alimenti ricchi di grassi e proteine.

Per perdere qualche chilo non bisogna eliminare solo pasta e pane ma anche altri alimenti che contengono carboidrati, vediamo quali: riso, farro, patate, legumi, orzo e pizza. Per quanto riguarda le bevande, bisognerà invece astenersi dal consumo di bibite zuccherate e alcolici. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta senza carboidrati per dimagrire fino a 4kg. Ecco come seguire la dieta: colazione con un caffè o tè senza zuccheri che possono accompagnarsi a della frutta di stagione oppure a fette biscottate integrali. Spuntino: una mela o altro frutto di stagione. Pranzo: sarà a base di carni bianche, ad esempio tacchino o pollo accompagnati da una insalata. Merenda: uno yogurt magro. Cena: sempre a base di carne magra, a scelta arrosto di tacchino oppure filetto di manzo, sempre accompagnati da verdure per contorno.

Seguire una dieta senza carboidrati per dimagrire fino a 4 kg è facile ed è ideale per perdere peso velocemente. La dieta senza carboidrati può essere seguita solo per pochi giorni. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.