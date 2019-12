Dieta per emorroidi: ecco gli alimenti vietati

La dieta contro le emorroidi si basa sul divieto assoluto di alcuni alimenti vietati che sono deleteri per le parte intestinali. Si tratta di alimenti irritanti e astringenti che non devono essere consumati da chi soffre di emorroidi.

Tra quelli più deleteri ci sono il peperoncino, il cacao e il caffè ma non solo. Vediamo dunque nel dettaglio cosa evitare nella dieta contro le emorroidi. Gli alimenti che vanditi dalla tavola sono il caffè e gli alcolici. Cacao, pepe, senape e salse troppo speziate non fanno bene, e neppure pomodori e alimenti a base di pomodoro. Via anche aceto, bevande con aggiunta di gas, tartufo, peperoni e ravanelli. Sono da abolire anche gli alimenti troppo salati e conditi, i fritti e i soffritti. La stitichezza richiede uno sforzo anomalo nell’evacuazione delle feci che può favorire la comparsa o il peggioramento delle emorroidi. Patate, riso, frutta secca, banane, formaggi grassi, scatolame, crostacei, dolciumi troppo grassi non sono indicati.

Il limone, invece, seppure astringente, se assunto in poche gocce diluite in un bicchiere d’acqua a digiuno o prima dei pasti favorisce la regolarità intestinale. Via libera invece per brodi vegetali, carni magre, cipolle, barbabietola rossa, cavolo, carciofi, castagne, avena, fagiolini, finocchi, verdure, frutta fresca, yogurt. Ok alla crusca ma con molta moderazione: i cibi ricchi di fibre fanno bene ma non bisogna esagerare perché possono favorire la stitichezza. Una buona alimentazione va accompagnata, però, anche da uno stile di vita adeguato, fatto di esercizio fisico anche moderato ma costante. Infine ricordiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare sempre il proprio medico prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico o cambiare le proprie abitudini alimentari soprattutto se si soffre di patologie importanti tra cui il diabete.