Come fare la pasta verde agli spinaci: ricetta

Come fare la pasta verde agli spinaci? Ecco la ricetta veloce per un primo piatto colorato. Per preparare la pasta verde agli spinaci occorrono pochi ingredienti.

Ecco le dosi per 4 persone: 300 gr di farina di grano duro, 70 grammi di spinaci cotti e frullati e acqua per l’impasto. Ora vediamo come si preparano: sbollentate gli spinaci, asciugateli e tritateli finemente. Poi versate la farina in una spianatoi e iniziate a versare l’acqua fredda nella cavità centrale un po’ alla volta cominciadno ad impastare. Aggiungete gli spinaci tritati al composto e continuate a versare l’acqua, raccogliendo la farina dai bordi della fontana fino al suo esaurimento. Poi continuate ad impastare fino a quando non otterrete un impasto liscio ed omogeneo. Infine coprite con un telo in cotone e lasciate riposare per circa 30 minuti. Poi cominciate potete utilizzare l'impasto per realizzare tagliatelle o altro tipo di pasta. Eccp le altre ricette pubblicate sul nostro sito.