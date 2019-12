Bce lascia i tassi invariati

Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che "i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%".

Il Consiglio direttivo "si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finche' non vedra' le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si riflettera' coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo". Il 1° novembre sono stati riavviati gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attivita' (PAA) del Consiglio direttivo a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Il Consiglio direttivo si attende che proseguiranno finche' necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che iniziera' a innalzare i tassi di riferimento della BCE.

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui iniziera' a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finche' sara' necessario per mantenere condizioni di liquidita' favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

