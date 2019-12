Ragusa: cumuli di spazzatura in aree esterne ospedale Paternò Arezzo

Cumuli di sacchi di spazzatura in spazi esterni dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I cumuli di sacchi di spazzatura testimoniati dalla foto non li troviamo in una delle varie discariche abusive che costellano periferie e contrade rurali (cosa già di per sè gravissima) ma, situazione veramente da allarme rosso, in un’area esterna del perimetro dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla.

A denunciare lo stato di cose la consigliera pentastellata Zaara Federico che parla senza mezzi termini di “spettacolo indecoroso”. La Federico a seguito di segnalazioni di cittadini, ha potuto “appurare la presenza di cumuli di sacchi di spazzatura non ritirati da giorni. Una situazione indecente che speriamo possa essere risolta in queste ore”. La consigliera grillina inserisce la situazioine contingente dell’Ospedale Paternò Arezzo all’interno “della deriva verso cui sta an-dando, in città, la gestione del servizio di igiene ambientale” e prosegue “siamo estremamente pre-occupati per tutti i problemi che abbiamo avuto modo di registrare in centro storico e nelle periferie.

Qui all’ospedale Arezzo abbiamo verificato come non si tratti solo di lamentele fini a se stesse ma di problemi concreti che devono essere sanati con una certa celerità. Ci siamo già rivolti a chi di competenza con l’auspicio che possa essere effettuata la dovuta pulizia. E’ chiaro che un simile spettacolo, a due passi dall’ospedale, è inconcepibile. Perché nessuno ha vigilato e, soprattutto, per-ché nessuno ha lanciato l’allarme rispetto a una questione così pesante? Spero che l’emergenza rientri al più presto, già oggi stesso, e che non si ripropongano più situazioni pesanti come quella che, purtroppo, abbiamo avuto modo di documentare”. (da.di.)