Maltempo Ragusa, straripa il fiume Dirillo: chiusa la SS 115 ad Acate

Forte maltempo nella notte in provincia di Ragusa. Straripa il fiume Dirillo nel territorio di Acate. Chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, totalmente allagata.

Lo comunica l'Anas spiegando che il traffico è indirizzato su percorsi alternativi. Sul posto anche personale delle Forze dell'Ordine per ripristinare la transitabilità appena possibile. Il maltempo che nella notte ha colpito il territorio ibleo con raffiche di vento fino a 100 chilometri l'ora ha sradicato alberi, divelto insegne e provocato danni alle colture. In corso in queste ora la conta dei danni nei vari Comuni iblei.