Dieta senza zuccheri o sugar free per dimagrire prima di Natale

La dieta sugar free o senza zuccheri per dimagrire prima di Natale è una dieta che può essere seguita solo per un breve periodo. Il nostro organismo ha infatti bisogno di tutti i nutrienti per funzionare alla perfezione.

Per dimagrire ed avere benefici da una dieta senza zuccheri o dieta sugar free è importante innanzitutto seguirla solo per brevi periodi, che vanno dalle 3 alle 10 settimane, aumentando l'assunzione di grassi, e soprattutto è importante farsi seguire da un nutrizionista. Poi bisogna imparare a distinguere gli zuccheri buoni dagli zuccheri cattivi ed eliminarli dal proprio regime alimentare dietetico. Ma quali sono i cibi da scegliere in una dieta sugar free? I cibi da sceglie in una alimentazione o dieta senza zuccheri semplici non dovranno mancare carboidrati complessi e fibre, tutti alimenti a basso indice glicemico come cereali integrali, verdura e frutta, oltre a carne bianca, pesce e crostacei, uova, patate, latticini, cacao amaro e cioccolato fondente (oltre il 75%), tutti alimenti da bilanciare all'interno di una dieta senza zuccheri insieme ad un bravo nutrizionista, che realizzerà una dieta personalizzata da seguire sotto stretto controllo dello specialista.

Ora vediamo un esempio di menù giornaliero della dieta sugar free o dieta senza zuccheri. Colazione con centrifugati di frutta e un uovo sodo. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo: riso o pasta senza glutine o integrale e verdure al vapore. Merenda: un tè verde o tè nero o una tisana drenante al finocchio. Cena: pesce al forno o al vapore e verdure cotte al vapore o insalata mista. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.