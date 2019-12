Guns n' Roses il 12 giugno a Firenze Rocks

Ritorna a Firenze Rocks una delle band emblema del rock 'n' roll mondiale: Guns N' Roses. Il gruppo salira' per la seconda volta sul palco della Visarno Arena nella giornata di venerdi' 12 giugno 2020 con un nuovo concerto, unica data in Italia.

Proprio al Firenze Rocks un anno fa, i Guns N' Roses avevano regalato un'inedita ed eccezionale performance a sorpresa con i Foo Fighters sulle note di It's So Easy, divenuta virale sul web e finita sulle piu' importanti testate internazionali. Anche quest'anno la band e' pronta ad entusiasmare il suo pubblico sul palco della Visarno Arena. Dal 2016 i Guns N' Roses hanno portato in giro per il mondo il loro Not in This Lifetime Tour che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il maggiore incasso di sempre.

La nuova serie di concerti li rivedranno protagonisti in Europa a partire dal 20 maggio 2020 a Lisbona (al Passeio Maritimo De Alges), per poi fare tappa in Spagna, Germania, UK, Svezia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda. L'epico ritorno della band li portera' inoltre a suonare a Dublino al Marlay Park Concert Series il 27 giugno 2020.

(ITALPRESS)