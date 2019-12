Forti venti di burrasca e pioggia si abbatteranno in provincia di Ragusa. Si tratta di un’ondata di maltempo che dovrebbe raggiungere il clou nella notte tra venerdì e sabato. Il vento nella notte potrebbe superare i 100 km/h.

Oltre al vento in serata sono previste piogge e temporali localmente intensi, ma con accumuli che non dovrebbero creare particolari problemi. Il forte vento in mare aperto potrebbe dar vita a onde alte fino a 7-8 metri, fino a 4-5 metri nella zona iblea.