Modica premia Antonello Piraneo de La Sicilia

Il Direttore del più importante quotidiano regionale, La Sicilia, Antonello Piraneo ha ricevuto dalle mani del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e del Direttore del CTCM, Nino Scivoletto, la “Barretta d’argento”, il riconoscimento che rappresenta la popolare barretta di cioccolato che viene consegnato alle personalità distintesi nella promozione del territorio siciliano e modicano in particolare.

La consegna è avvenuta nel corso dell’ultima edizione di ChocoModica nell’aula consiliare: “Il Direttore Piraneo – commenta il Sindaco - è stato scelto per il suo impegno ed il suo apprezzamento mostrati nei confronti di Modica attraverso le pagine del quotidiano che dirige. La Sicilia ci è stata vicina in questa edizione di ChocoModica dedicandoci tantissimo spazio e numerosi articoli che hanno contribuito a rendere ancora più partecipata la nostra manifestazione. La Barretta d’Argento è il giusto riconoscimento per uno straordinario protagonista del giornalismo regionale che grazie alla sua professionalità è stato chiamato a dirigere in un momento storicamente non facile un quotidiano così importante come La Sicilia che sta riuscendo con successo a riconfermarsi leader dell’informazione siciliana”.