Natale 2019 a Comiso e Pedalino: il programma

Il Natale 2019 a Comiso e Pedalino si presenta più ricco di eventi rispetto al passato. “ Cominceremo già da domani per concludere il sei di gennaio”. Dichiarazioni dell’assessore allo spettacolo, Dante Di Trapani.

“Oltre a creare un clima natalizio, il nostro obbiettivo è quello di contribuire a dare una boccata d’ossigeno ai nostri commercianti e ai nostri ristoratori”. Dichiarazioni dell’assessore alle finanze, Manuela Pepi. “ Quest’anno – spiega Di Trapani – presentiamo alla città ed alla frazione di Pedalino, un calendario molto ricco di eventi. Abbiamo già cominciato la scorsa domenica, in occasione della festa dell’Immacolata, con la mostra dei presepi di Caltagirone e la mostra d’arte Sacra. Da questo sabato invece - continua l’assessore – si comincia con i mercatini natalizi che si trovano in piazza, per continuare con il corso in festa e il viale della Resistenza. Si tratta di eventi e spettacoli sia musicali, sia di animazione, realizzati in collaborazione con i commercianti e gli esercenti e che, come obbiettivo principale, hanno quello di animare nel periodo natalizio, il centro storico.

Quindi – ancora l’assessore – sia a Comiso, sia a Pedalino, non mancheranno momenti di animazione, di spettacolo, di musica”. “ Grazie alla collaborazione di tutti i commercianti del corso e del viale della Resistenza – aggiunge l’assessore Pepi – ci è stato possibile organizzare diversi eventi che coinvolgono il centro storico di Comiso e la frazione di Pedalino. L’obbiettivo fondamentale di questa amministrazione, è quello di creare dei momenti attrattivi che possano fungere da boccata d’ossigeno per i nostri commercianti. Del resto – ancora la Pepi – abbiamo avuto ampio riscontro già grazie agli eventi organizzati tra settembre e ottobre. Noi cerchiamo di dare ai cittadini i giusti imput per restare qui, per comprare qui, per apprezzare la qualità di tutti i prodotti che si trovano a Comiso”.