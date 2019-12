Mercatini di Natale a Marina di Ragusa e Presepe in barca

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna “Natale al Porto”: mercatini natalizi, animazioni e un fantastico villaggio di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini ogni fine settimana del periodo delle feste.

Il Porto Turistico Marina di Ragusa si prepara a celebrare le imminenti festività con numerose attrazioni all’insegna del divertimento. Un entusiasmante Villaggio di Natale accoglierà gli ospiti in un clima di allegria, offrendo loro tante animazioni, spettacoli e novità. La prima riguarda i mercatini di Natale che inizieranno già da questo fine settimana (da sabato 14 dicembre) all’interno della piazza centrale del porto e che proporranno tante decorazioni natalizie, prodotti gastronomici e dell'artigianato locale, souvenir, piccoli oggetti regalo e molto altro per lo shopping natalizio. I mercatini saranno impreziositi dalla compagnia degli artisti di strada; per i più piccoli riconfermati a grande richiesta i giganteschi gonfiabili a ingresso gratuito, mentre le mascotte dei cartoon più in voga del momento li coinvolgeranno nelle loro avventure.

Il “Natale al Porto” è dunque un’occasione per passare i giorni di festa in riva al mare insieme alle numerose attività commerciali che regaleranno momenti di serenità a tutti i visitatori del porto. Appuntamento dunque ogni venerdì, sabato e domenica di dicembre per poi proseguire a gennaio quando è previsto l’arrivo della Befana in gommone. Quest’anno viene proposto anche il presepe sul mare allestito per la prima volta a bordo di una barca utilizzata dai pescatori. Un allestimento curato da Giulio Cacciatore e dal resto del team di ormeggiatori che hanno voluto realizzare una suggestiva natività.

A guardarlo sembra un dipinto. Al centro la capanna, costruita sulla poppa della barca con teli di iuta e ramoscelli verdi, accoglie la Madonna e San Giuseppe, in attesa di Gesù Bambino. Davanti a loro sono adagiati i re Magi che pare quasi camminino verso la Natività. Tutt’intorno il mare le cui sfumature sono pennellate di colore su questa tela preziosa. Il sole lo riscalda con i suoi raggi, dandogli una luce diversa a ogni ora del giorno, mentre la sera, la luna e le stelle sono fili d’argento che si poggiano dolcemente sui volti dei personaggi.