Concerto di Natale a Modica con Iurato, Modica e Licitra

Si festeggia il Natale alla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che dedica a questo lungo periodo di feste lo speciale cartellone di eventi “Vivi le feste in teatro”. Per lo scambio di auguri di buon Natale in programma ben due proposte da non perdere.

La prima, martedì 17 dicembre, alle ore 21.00, è il Concerto di Natale dell’Orchestra e del Coro del Liceo musicale Verga di Modica, guidati da Mirko Caruso. Una serata fuori abbonamento che regalerà al pubblico del gioiello modicano un excursus nella musica tradizionale delle feste. Il giorno dopo, mercoledì 18 dicembre, in replica giovedì 19 dicembre, alle ore 20.30, sul palco del teatro modicano lo spettacolo A show before Christmas. Protagonista Antonio Modica, cantautore modicano dalle importanti collaborazioni oltreoceano, che sarà accompagnato dai Mode, Lucio D’Angelo al basso e Claudia D’angelo alla voce. L’appuntamento avrà due ospiti d’eccezione: Deborah Iurato, vincitrice della 13^ edizione di Amici di Maria De Filippi, e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017.

Musica e non solo, con bellissime scenografie e video multimediali, il concerto regalerà brani inediti, come l’ultimo singolo di Modica, la più bella musica pop e rock nazionale e internazionale e le più emozionanti melodie natalizie. Sul palco anche Alessandra Ira (voce), Vincenzo Fontes (piano e tastiere), Saretto Emmolo (chitarra), Peppe Milia (chitarra acustica), Mirko Augello (batteria), Salvatore Assenza (sax), Maurizio Agosta (tromba). “Stiamo vivendo un dicembre magico grazie a tantissimi appuntamenti di rilievo che ci accompagneranno per tutte le feste – commentano il presidente della Fondazione, il sindaco Ignazio Abbate, il direttore artistico Giovanni Cultrera e il sovrintendente Tonino Cannata – Aspettiamo il nostro pubblico per il tradizionale scambio di auguri di buon Natale al Concerto di Natale del 17 e poi allo show del 18 e 19 dicembre con Antonio Modica e gli ospiti Deborah Iurato e Lorenzo Licitra”. Informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com - pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.