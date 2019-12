Sconfitte in trasferta per Gallinari e Melli nella notte Nba

Sconfitta in volata per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 17mila spettatori del Golden 1 Center di Sacramento, i Thunder si arrendono ai Kings per 94-93 nonostante la buona prova di Danilo Gallinari, a referto con un bottino di 14 punti maturato in 34 minuti di impiego e impreziosito da 8 rimbalzi e 3 assist.

Il bahamense Buddy Hield trascina i padroni di casa e chiude da top-scorer con 23 punti. Ko esterno anche per i New Orleans Pelicans, che finiscono al tappeto, per 127-112, sul parquet dei Milwaukee Bucks, alla loro sedicesima affermazione di fila. Nicolo' Melli non sporca la sua casella (1 rimbalzo e 1 assist in sette minuti scarsi), il piu' prolifico e' J.J. Redick a quota 31. Continua la marcia trionfale dei Los Angeles Lakers, mai cosi' letali negli ultimi 33 anni: Orlando Magic cade a domicilio per 96-87 con la tripla doppia di LeBron James (25 punti, 11 rimbalzi, 10 assist). Prima da avversario a Toronto per Kawhi Leonard, che riceve dai Raptors l'anello Nba e conduce al successo i Los Angeles Clippers per 112-92 con 23 punti all'attivo.

(ITALPRESS)