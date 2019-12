Mangiare la pasta a cena fa ingrassare? Risponde la medicina

Mangiare la pasta a cena fa ingrassare? Secondo gli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Iss) si tratta di una convinzione sbagliata. Mangiare la pasta a cena non fa ingrassare e aiuta a dormire meglio.

Una cena a base di carboidrati sembra possa favorire il riposo notturno, stimolando la produzione di serotonina ovvero l'ormone del benessere utile per andare a dormire più rilassati e sazi. In realtà, i carboidrati non fanno necessariamente ingrassare e questo non cambia in base al momento in cui vengono consumati: si ingrassa solo per un eccesso di calorie introdotte e per una errata distribuzione di nutrienti rispetto al fabbisogno dell'organismo. Se si mangia più del necessario l'aumento di grasso corporeo è indipendente dalla composizione della dieta: a contare sono, infatti, le calorie totali. C’è anche chi non vuole rinunciare alla pasta ogni giorno ed in questo caso si può anche optare per una pasta integrale che costringe l’organismo a lavorare di più per digerirla e quindi brucia di più.