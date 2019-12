I mandarini nella dieta fanno ingrassare o dimagrire?

I mandarini nella dieta fanno ingrassare o fanno dimagrire? No, secondo molti nutrizionisti i mandarini nella dieta non fanno ingrassare e anzi aiutano a dimagrire e migliorano la diegestione. Il mandarino è un frutto con pochissime calorie, 53 ogni 100 grammi, ed è ricco di fibre.

Inoltre i mandarini aiutano a combattere il senso di fame, fanno sentire sazi, aiutano la digestione, favoriscono il transito intestinale, sgonfiano la pancia e contrastano la ritenzione di liquidi. I mandarini contengono vitamina C che aiuta a tenere lontani i malanni di stagione, influenza e non solo. Mangiare mandarini tutti i giorni rafforza le difese immunitarie e fa tornare in forma smagliante. I mandarini sono anche un ottimo rimedio contro la cellulite. Oltre a magnesio, ferro e acido folico, nella polpa del mandarino c’è la vitamina P, utile per proteggere le mucose e i capillari, ma soprattutto per favorire la diuresi. Mangiare mandarini durante una dieta non fa ingrassare ma anzi aiuta a dimagrire in salute.

Ma vediamo ora un esempio di menù della dieta dei mandarini. Colazione. Appena svegli ci si beve una tazza di acqua tiepida e limone che aiuta a riattivare il metabolismo e a depurare il corpo. Colazione con un tè verde, un spremuta di mandarini e uno yogurt. Spuntino: due mandarini. Pranzo: riso integrale (condito con un filo di olio EVO), finocchi e un piatto di verdure bollite, 4 mandarini. Merenda:un mandarino o una spremuta di arancia senza zucchero. Cena: carne magra o pesce alla griglia, insalata mista e verdure al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.