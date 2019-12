Come dimagrire in 2 giorni: ecco la dieta rapida

Come dimagrire in 2 giorni con la dieta lampo. Si tratta di una dieta depurativa che aiuta adrenare i liquidi in eccesso e a depurare l’organismo da scorie e tossine. Si tratta di una dieta brucia grassi.

Per avere gli effetti desiderati occorre seguire delle regole ovvero nei due giorni non bisogna mangiare gomme da masticare, caramelle o snack dolci o salati. Inoltre bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenati al finocchio o tarassaco. La dieta prevede il consumo di proteine magre della carne come pollo e tacchino; pesci magri come spigola, sogliola, rombo, razza, merluzzo; formaggi magri come ricotta di mucca, fiocchi di latte e formaggi spalmabili a ridotto contenuto di grassi; centrifugati di frutta e verdura sazianti e ricchi di vitamine.

La dieta rapida dei due giorni grazie ad uno schema dietetico povero di zuccheri e carboidrati consente di perdere fino a 2 chili in 48 ore poiché costringe l’organismo ad attaccare le riserve di grasso come fonte di energia da bruciare. Ecco alcune ricette che possono essere scelte nei due giorni: petto di pollo grigliato con salsa allo yogurt e curry; polpette di pollo al pomodoro; filetti di orata alle olive; spigola al forno con pomodori; straccetti di pollo alla senape; sgombri in umido. Ma vediamo un esempio di menù tipo: colazione con un tè verde e una fetta biscottata integrale con un velo di miele. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero o una tisana al finocchio o un tè verde. pranto: petto di pollo alla griglia e spinaci al vapore. Merenda: un frutto di stagione o una tisana al tarassaco.

Cena: pesce al forno o al vapore e insalata mista. prima di nadare a letto una tisana. Trattandosi di un regime dietetico molto restrittivo raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguirlo. Infine ricordiamo che questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importnati. Non è adatta alle donne in gravidanza.