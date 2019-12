Come dimagrire 5 kg? Ecco la dieta del minestrone

Come dimagrire 5 kg con la dieta del minestrone: ecco il menù completo. Si tratta di una dieta ipoproteica che oltre a far ridurre il grasso riduce anche il tono dei muscoli perché scarsa di proteine. Si tratta di una dieta particolare che non può essere seguita da tutti.

Ad ogni modo è sempre raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi dieta anche se non si soffre di patologie importnati come il diabete. Ma vediamo nel dettaglio un esempio indicativo della dieta del minestrone per dimegrie fino a 5 kg in 7 giorni. Ecco il menù settimanale. Lunedì: Colazione: caffè o tè; mele e pere; Spuntino: succo di frutta non zuccherato; Pranzo: minestrone; mele; Merenda: succo di frutta non zuccherato; Cena: minestrone; pere; Variante: le mele e le pere previste possono essere sostituite da frutta a scelta, escluse uva e banane, che può essere anche cotta o in scatola senza zuccheri aggiunti.

Martedì: Colazione: caffè; Spuntino: tè;Pranzo: minestrone; bietole e cicoria o indivia e broccoletti cotti oppure radicchio verde. Merenda: tè o caffè; Cena: minestrone; 200 g di patate lesse con 10 g di burro; Variante: le patate con il burro possono essere sostituite da 350 a di funghi cucinati con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva. Mercoledì: Colazione: tè o caffè; pere e ananas; Spuntino: succo di frutta senza zucchero; Pranzo: minestrone; carote e carciofi crudi o cotti; Merenda: succo di frutta senza zucchero; Cena: minestrone; peperoni, melanzane e zucchine alla griglia; Variante: le pere e l’ananas della colazione possono essere sostituite da altra frutta.

Giovedì: Colazione: cappuccino preparato con 200 ml di latte scremato; banane; Spuntino: tè o caffè; Pranzo: 200 g di yogurt magro; una banana; Merenda: tè; Cena: minestrone; un frappé preparato con 200 ml di latte e una banana; Variante: i 200 g di yogurt del pranzo possono essere sostituiti da 150 g di ricotta o da 120 g di mozzarella o di gorgonzola o di caciotta. Venerdì: Colazione: caffè; Spuntino: tè; Pranzo: 300 g di pesce al vapore (merluzzo, sogliola, nasello); pomodori; Merenda: tè; Cena: minestrone; 200 g di pesce alla griglia (orata, spigola, rombo); Varianti: a pranzo i 300 g di pesce alla griglia possono essere sostituiti da 300 g di calamari o seppie alla griglia; a cena i 300 g di pesce alla griglia si possono sostituire con 150 g di tonno al naturale o con 100 g di salmone affumicato.

Sabato: Colazione: caffè; Spuntino: tè; Pranzo: una o 2 bistecche di vitellone o manzo alla griglia; zucchine e finocchi al vapore; Merenda: tè; Cena: minestrone; 300-400 g di pollo arrosto senza pelle;Variante: a cena al posto del pollo arrosto si possono mangiare 250 g di tacchino arrosto. Domenica: Colazione: caffè; Spuntino: succo di frutta senza zucchero; Pranzo: 150 g di riso integrale con verdure a piacere; asparagi, cipolle e carote al vapore; Merenda: succo di frutta senza zucchero; Cena: minestrone e insalata; Varianti: a colazione si possono aggiungere 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero. Quando si completa la settimana della dieta è importante sapere che i carboidrati e le proteine vanno reintrodotti gradatamente.