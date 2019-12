Spiedini di salmone e peperoni: ricetta veloce

Spiedini di salmone e peperoni, una ricetta dietetica veloce da preparare. Il salmone e i peperoni da sempre sono due alimenti con poche calorie inseriti nelle diete ipocaloriche. la ricetta degli spidini di salmone potrebbe essere uno dei piatti da preparare per Natale.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e la preparazione. Ingredienti: due filetti di salmone, un peperone rosso, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato, 2 cucchiai di aceto di riso, 1 cucchiaio di salsa di soia, zenzero, curry, cumino, sale. Ora vediamo come si preparano gli spiedini di salmone. Mescolate il peperoncino in polvere, il curry, il cumino, lo zenzero, il sale e il miele per creare una pasta. Tagliare il salmone a cubotti e fate lo stesso con il peperone. Fate marinare il salmone in una ciotola con la salsa preparata per mezz'ora. Formate gli spiedini alternando un cubetto di salmone ed un pezzo di peperone. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.