Matteoli in futuro chance per nuoto pinnato e apnea alle Olimpiadi

Il 2020 sara' l'anno dei Giochi di Tokyo, che non riguarderanno da vicino la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attivita' Subacquee, che pero' ha nel mirino, per il futuro, l'ingresso nel programma a cinque cerchi.

Lo ha annunciato lo stesso presidente della Fipsas, Ugo Claudio Matteoli, in un forum nella sede romana dell'Agenzia di stampa ITALPRESS. "Per la pesca credo sia abbastanza difficile, perche' c'e' il problema dei mari - ha sottolineato Matteoli - e noi siamo una federazione ufficiale del Ministero dell'Ambiente. Abbiamo pero' molte piu' speranze con due discipline legate al nuoto pinnato e all'apnea, che ora e' in grandissimo spolvero e che e' diventata molto televisiva grazie ai sistemi che permettono di vedere la discesa e la risalita dell'atleta. Non e' piu' come ai tempi di Maiorca, quando si vedeva uno che spariva e si aspettava riemergesse...".

