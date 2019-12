Andrea Mantegna in mostra da oggi a Torino

Apre a Torino (12 dicembre), nelle sale monumentali di Palazzo Madama, l'esposizione su Andrea Mantegna (Isola di Carturo 1431 - Mantova 1506), uno dei piu' importanti artisti del Rinascimento italiano, che si concludera' il 4 maggio.

"La partecipazione di Intesa Sanpaolo alla mostra a Palazzo Madama su uno dei maestri del Rinascimento sancisce il legame della Banca con Torino in un campo, quello artistico-culturale, che ci vede fortemente impegnati. La nostra presenza come co-organizzatori ci ha permesso di mettere a disposizione le competenze acquisite nella gestione dei nostri musei, le Gallerie d'Italia, e intermediare con istituzioni culturali tra le piu' autorevoli al mondo cui ci relazioniamo ormai regolarmente. Un cosi' ricco percorso espositivo inserisce la mostra nel circuito dei grandi appuntamenti nazionali portando la vivacita' culturale di Torino all'attenzione dei cittadini e dei turisti" ha spiegato il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro.

La rassegna presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga, articolato in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalita' artistica, illustrando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto di Mantegna con l'architettura e con i letterati. Il percorso espositivo non e' solo monografico, ma presenta capolavori dei maggiori protagonisti del Rinascimento che furono in rapporto col Mantegna, tra cui opere di Donatello, Antonello da Messina, Pisanello, Paolo Uccello, Giovanni e Jacopo Bellini, Leon Battista Alberti, Cosme' Tura, Ercole de' Roberti, Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'Antico e infine il giovane Correggio.

Accanto a dipinti, disegni e stampe del Mantegna, saranno esposte opere fondamentali dei suoi contemporanei, cosi' come sculture antiche e moderne, dettagli architettonici, bronzetti, medaglie, lettere autografe e preziosi volumi antichi a stampa e miniati.

