Ragusa: stop a sanzioni per chi non ha il pos

Confcommercio a sostegno delle attività commerciali. “Va bene lo stop alle sanzioni per chi non ha il pos. Ora, però, via le commissioni sui micropagamenti”.

E’ il presidente provinciale Confcommercio, Gianluca Manenti, ad affermarlo, concordando sulle prese di posizione dell’associazione di categoria a livello nazionale rispetto al fatto che sia stata assunta una decisione di buonsenso visto che i locali devono già fare i conti con 35 adempimenti fiscali e tributari. “Il decreto fiscale approvato in queste ultime ore a Montecitorio – commenta Manenti – rappresenta la vittoria del buonsenso. Aver cancellato per il 2020 le sanzioni ai danni dei commercianti che non si metteranno subito in regola dotandosi di pos per i pagamenti elettronici non significa affatto aver compiuto un passo indietro nella lotta all'evasione fiscale. Significa aver scelto di lavorare seriamente, puntando a un risultato concreto da raggiungere per step.

Ora si deve cominciare a operare per azzerare le commissioni bancarie sui micropagamenti, precondizione indispensabile se si vuole fare in modo che anche gli esercenti, a cominciare dai bar, si convertano definitivamente alla moneta elettronica”. E il presidente di Confcommercio provinciale Ragusa Manenti poi aggiunge: “Le misure di contrasto all’evasione fiscale, affinché siano efficaci, non possono concretizzarsi solo sulla pelle delle imprese che già oggi sostengono un carico tributario incredibile: ogni bar e ristorante deve fare i conti, lo ribadiamo, con 35 adempimenti fiscali, tra imposte nazionali e locali. Aggiungere una nuova voce di costo quali le commissioni bancarie, che pesano per 15 centesimi su ciascun caffè, o, in subordine, rischiare di incorrere in sanzioni, sarebbe stato davvero troppo.

Meglio dunque andare per gradi, azzerando prima le commissioni e pian piano poi immettendo l'uso del pos. Ecco, soltanto con il buonsenso si possono adottare delle misure giuste, necessarie, condivise da tutti”.