Modica, lavori in contrada Pozzo Bollente

Lavori di manutenzione al depuratore di contrada Colobria e alla discarica di Pozzo Bollente a Modica. La Direzione Ambiente ed Ecologia comunica che sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione all’impianto di depurazione di contrada Colobria-Mendolilli.

In particolare, si è provveduto alla sostituzione ed alla riparazione di diverse pompe riguardanti la linea fanghi delle vasche di depurazione, già rimessa in funzione. Inoltre si sta procedendo allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di depurazione, alla pulizia dell’impianto, compresa la scerbatura dell’area circostante. Tutti gli interventi hanno lo scopo di migliorare le caratteristiche delle acque reflue in uscita dall’impianto, anche in ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli organi preposti al controllo come l’Autorità regionale protezione Ambiente. Per quanto concerne la discarica di contrada Pozzo Bollente, continuano i lavori di estrazione di percolato.

Il Comune si è fatto carico, in sostituzione e in danno dei soggetti inadempienti, di procedere con interventi che possano mitigare il rischio di inquinamento ambientale, dal momento che la discarica, seppure ormai non in esercizio, continua a rappresentare una criticità ambientale non indifferente. Nonostante le difficoltà enormi di ordine tecnico e finanziario incontrate, sono stati estratti circa 800 metri cubi di percolato che verranno smaltiti ad opera della ditta in un apposito centro. Sono inoltre allo studio diverse soluzioni in grado di velocizzare i tempi di estrazione.“Abbiamo trovato delle criticità ataviche, che necessitano di interventi urgenti e indifferibili.

La bonifica dei territori e delle acque è una priorità assoluta per garantire la salubrità dei luoghi e il rispetto dell’ambiente - commentano i commissario Filippo Dispenza, Gaetano D’Erba e Giovanna Termini. La mancata messa in sicurezza della discarica come si ricorderà, e il mancato utilizzo degli appositi finanziamenti concessi dalla Regione da parte delle amministrazioni comunali precedenti, è oggetto di accertamenti giudiziario in corso”.