La banda sinfonica del Mediterraneo a Modica

Due serate da non perdere al Teatro Garibaldi di Modica. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21.00, un intenso appuntamento tra reading e musica, dedicato all’avvocata Nasrin Sotoudeh, condannata a 33 anni di carcere e a 148 frustate per avere difeso i diritti delle donne ed essersi impegnata attivamente per il rispetto dei diritti umani.

A favore della sua scarcerazione è stata promossa l’iniziativa solidale “Un giro d’Italia per Nasrin libera”, uno spettacolo itinerante per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e spingere per la liberazione dell’avvocata iraniana. Venerdì anche Modica ospiterà l’evento, durante il quale saranno lette le toccanti lettere inviate da Nasrin dal carcere di Evin dove è rinchiusa e altre sue testimonianze. L’idea drammaturgica è di Gaetano Pacchi, sul palco Patrizia De Luca e Grazia Doni che leggeranno le missive, il commento e la voce del giudice sono di Gaetano Pacchi, mentre i brani musicali saranno eseguiti da Franco Bonsignori. La serata sarà dedicata alla memoria dell’avvocato siracusano Ettore Randazzo, ex presidente delle Camere penali italiane, scomparso un paio di anni fa.

Sabato 14 dicembre, alle 21.00, appuntamento invece con la musica, con il concerto Music around the world in 80 days. Il cerchio del tempo, l’ultimo della passata stagione di musica, ma il primo dello speciale cartellone di eventi “Vivi le feste in teatro” del Garibaldi che accompagnerà le festività natalizie. Protagonisti della scena saranno gli ottanta professori d’orchestra, vere eccellenze siciliane, che compongono la Banda Sinfonica del Mediterraneo, diretta dal giovane maestro siciliano Yuri Furnari. In repertorio musiche di Morricone, Williams, Zimmer, AA.VV, Van der Roost, Schwartz, Cesarini. Accanto ai musicisti, anche il soprano Piera Bivona e la cantante Chiara Petrone. Voce narrante sarà Francesco Maria Attardi.