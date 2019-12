Scherma Modica, Gurrieri bronzo alla Nazionale a Busto Arsizio

A Busto Arsizio nello scorso fine settimana si è svolta la due giorni di gare dedicate alla Prima Prova Nazionale di scherma Paralimpica e alla Prima Prova Nazionale di scherma per non vedenti.

In terra lombarda in entrambe le specialità si è dato il via al percorso di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti, in programma il prossimo giugno a Napoli. Presente una nutrita delegazione della Conad Scherma Modica capeggiata dal maestro Giancarlo Puglisi, con ben sette atleti, di cui quattro in carrozzina e tre non vedenti. Proprio in quest’ultima specialità bella prestazione per Carmelo Gurrieri, che dopo aver superato per una sola stoccata in due assalti al cardiopalma, sia agli ottavi che ai quarti di finale due rappresentanti di Cividale del Friuli, è fermato sul gradino più basso del podio dal padrone di casa il bustocco Buratti per 8/10. Amaro in bocca per Antonio Carnazza che ha perso 9/10 l’assalto dei quarti di finale con il romano Innocenti, 7º posto finale per lui.

Nella prova paralimpica erano tre le schermitrici debuttanti alla loro prima esperienza agonistica nazionale, e tutte hanno ben figurato: 5º posto per Nicoletta Di Rosa e 8º per Sofia Patania nella spada femminile cat.A, 7º posto per Maria Boscarino nella spada femminile cat.C. Intanto è in viaggio verso Tokyo Giorgio Avola, dove nel weekend sarà impegnato nella terza tappa di Coppa del Mondo 2019/2020, valevole anche come test event della prova olimpica di agosto. Giorgio oltre che alla ricerca di quel podio ancora mancante in questo avvio di stagione nelle prove individuali, sarà soprattutto assieme ai compagni di nazionale Cassarà, Garozzo e Foconi focalizzato all’obiettivo della gara a squadre di domenica, fondamentale a definire i pass olimpici.

In Giappone a seguire Avola e compagni a fondo pedana anche il maestro Eugenio Migliore convocato nello staff della nazionale. Intanto al PalaMoak ultimi allenamenti per gli under14 di fioretto, che saranno in gara sabato e domenica a La Spezia, per la Prima Prova Nazionale del Circuito Kinder+Sport. Saranno ben 28 i giovanissimi modicani che calcheranno le pedane spezzine, a seguirli i maestri Leandro Giurdanella e Stefano Pedriglieri.