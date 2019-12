Come dimagrire 12 kg con la dieta Brasiliana: menù

Come dimagrire 12 kg con la dieta brasiliana. Si tratta di una dieta ipocalorica e con pochi grassi. Il menù è ricco di alimenti ma è importante prima di cominciare una dieta che può far perdere fino a 12 kg in un mese chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.

La dieta Brasiliana può essere seguita fino ad un massimo di 4 settimane. La dieta gira in rete ormai dal qualche anno e precisamente dal 2014 circa e segue alcune raccomandazioni alimentari raccomandate qualche anno fa dal Ministero della salute brasiliano (ecco le raccomandazioni ministeriali tradotte in una dieta). Ma vediamo cosa simangia in un esempio di menù di una settimana, giorno per giorno, per dimagrire fino a 12 kg. Lo schema dietetico va ripetuto per due volte di fila anche se in molti siti statunitensi si dice che si può ripetere per 4 volte massimo.

Lunedì: colazione: 1 arancia, 1 banana e 1 tazza di spremuta d’arancia; Metà mattina: 1 fetta di toast integrale, 1 spremuta d’arancia; pranzo: 100 grammi di pesce lesso, 100 grammi di insalata di verdura fresca; Cena: vedi pranzo. Pre-nanna: 1 spremuta di succo d’arancia, 1 fetta di toast integrale. Martedì: colazione: 1 uovo bollito, 1 tazza di succo di mela; Metà mattina: 1 fetta di pane integrale, 1 tazza di succo di mela; Pranzo: 100 grammi di carne lessa, 2 patate bollite e 50 gr di lattuga; Cena: 200 grammi di pesce lesso, 1 uovo sodo, lattuga e piselli lessi (tipo in scatola o da surgelati: quantità libera). Prima di andare a dormire: 1 tazza di succo di mela, 1 fetta di toast integrale.

Mercoledì: Colazione: 1 tazza di succo d’ananas, 60 grammi di ananas; Metà mattina: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di pane integrale; Pranzo: 100 grammi di carne lessa, 1 pezzo di formaggio e una spremuta di arancia senza zucchero. Cena: 2 patate lesse e 150 grammi di insalata di carote con un cucchiaio di olio. Prima di andare a dormire: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di pane integrale. Giovedì: Colazione: 1 tazza di latte scremato con 1 fetta di toast integrale; Metà mattina: 100 grammi di formaggio magro tipo fiocchi di latte o quark scremato; Pranzo: 100 grammi di riso lesso con 150 grammi di insalata di cavolo condita con succo di limone e prezzemolo abbondante.; cena: 100 grammi di carne lessa o al vapore, 50 grammi di lattuga e una mela. Prima di andare a dormire: 1 tazza di succo di mirtilli 1 fetta di toast integrale.

Venerdì: Colazione: 1 tazza di succo d’ananas, 60 grammi di ananas; Metà mattina: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di toast integrale; Pranzo: 150 grammi di pesce lesso, 2 carote crude o lesse; Cena: una porzione di minestrone o di zuppa di verdure senza olio né legumi o di brodo di pesce o carne + 1 fetta di toast. Prima di andare a dormire: 1 tazza di succo d’ananas, 1 fetta di toast integrale. Sabato: Colazione: 1 banana + 100 grammi d’uva; Metà mattina: 1 bicchiere di succo di carote + 1 fetta di toast integrale; Pranzo: 100 grammi di carne bollita, 100 grammi di insalata di cavolo cappuccio e cipolle rosse; Cena:1 piatto di minestrone senza legumi o zuppa di verdure a vostra scelta, 50 gr di lattuga e un frutto a scelta da 100 grammi.

Domenica: Colazione: 1 tazza di succo di mela, 1 fetta di pane integrale; Metà mattina: 150 grammi di barbabietola cruda o bollita (vi conviene frullarla con il succo di mela della mattina o mangiarla assieme al pranzo); Pranzo: 1 piatto di minestrone senza legumi o zuppa di verdure a vostra scelta e 1 fetta di toast integrale; Cena: 100 grammi di funghi saltati in padella e 100 grammi di insalata con ortaggi freschi e crudi; Prima di andare a dormire: 1 tazza di succo di mela con due biscotti a scelta. Durante la dieta Brasiliana bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti al finocchio o tarassaco o tè verde senza zucchero. Si può bere anche il caffè ma senza zucchero e non si possono usare condimenti, tranne aceto e succo di limone, erbe e spezie, a meno che non sia indicato. Come facciamo sempre per tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di non cominciare la dieta senza aver consultato prima il proprio medico di famiglia o uno specialista. E’ sconsigliata a donne in gravidanza o a chi soffre di particolari patologie.