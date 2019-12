Diabete, in Italia ne soffre 1 persona su 8: rischio dialisi

Salute, diabete in Italia. Oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di avere il diabete, ovvero 1 persona su 18 (5,3% della popolazione). Il 15% dei diabetici soffre di coronaropatia. Il 38% dei diabetici soffre di insufficienza renale che può portare alla dialisi.

Il 22% dei diabetici soffre di retinopatia che può portare a cecità. Il 3% dei diabetici ha problemi agli arti inferiori che possono portare all’amputazione (piede diabetico). Circa il 50% del totale dei pazienti con diabete di tipo 2 e il 72% con diabete di tipo 1 non raggiunge un buon controllo glicemico. Un milione sono le persone che non sanno di avere il diabete2. Quattro milioni sono le persone a rischio di sviluppare il diabete2. Su 10 persone con diabete, 7 hanno più di 65 anni e 4 hanno più di 75 anni. Il diabete in Italia costa oltre 20 miliardi di euro l’anno, dei quali 9 miliardi di euro per spese dirette ovvero farmaci, ospedalizzazioni e assistenza e 11 miliardi per spese indirette come perdita di produttività e spese a carico del sistema previdenziale. 2.600 euro è il costo medio annuo di una persona con diabete, il doppio rispetto a una persona senza diabete.

Il 7% deriva dalla spesa per i farmaci, il 25% è legato ai costi delle complicanze ed una fetta più cospicua è relativa alle ospedalizzazioni; 74.496 decessi per diabete all’anno (causa diretta o come comorbidità); 9 persone ogni ora muoiono per cause collegate al diabete. Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 26 minuti una persona con diabete sviluppa un’insufficienza renale, ogni 90 minuti una persona subisce un’amputazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi, 28,4% è il tasso standardizzato x 100 mila abitanti di mortalità per il diabete, 7-8 anni è la riduzione dell’aspettativa di vita nella persona diabetica non in buon controllo glicemico. Fonte Bibliografia: 1_Istat – Report: il diabete in Italia, 20 luglio 2017 - https://www.istat.it/it/files/2017/07/REPORT_DIABETE.pdf