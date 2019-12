Whatsapp: attenzione nel 2020 non funzionerà in alcuni telefoni

Attenzione WhatsApp nel 2020 smetterà di funzionare su milioni di smartphone in tutto il mondo. La famosa app di messaggistica non funzionerà su vecchi iPhone e telefoni con versioni del sistema operativo Android (SO) obsolete, nonché gadget con sistema operativo Windows Mobile.

WhatsApp smetterà di funzionare sui telefoni Windows Mobile già dopo il 31 dicembre 2019. L'app non supporterà più i telefoni con Android 2.3.7 e iPhone iOS 8 da febbraio. Facebook ha affermato che si sta concentrando su "piattaforme mobili utilizzate dalla stragrande maggioranza delle persone". In un primo momento è stato riferito che dopo il primo febbraio 2020 non sarà possibile creare nuovi account per gli utenti con versioni di Android 2.3.7 e precedenti, nonché iOS 7 e precedenti. Inoltre, alcune funzioni dell'applicazione potrebbero smettere di funzionare con i client di tutti i sistemi operativi sopra elencati in qualsiasi momento, poiché WhatsApp non sta più sviluppando aggiornamenti per questi sistemi operativi.