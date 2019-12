Marta Cartabia primo presidente donna della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale riunita in camera di consiglio, ha eletto come presidente la giudice Marta Cartabia. Hanno preso parte alla votazione 15 giudici. I voti a favore sono stati 14 (con l'astensione di Cartabia).

Marta Cartabia e' la prima donna ad essere stata eletta presidente della Corte. Rimarra' in carica fino al 13 settembre 2020, quando scadra' il suo mandato di giudice costituzionale. La neopresidente ha confermato come vicepresidenti i giudici Aldo Carosi e Mario Morelli. Nata a San Giorgio su Legnano (MI), il 14 maggio 1963, sposata, tre figli, Cartabia e' professore ordinario di Diritto costituzionale e, nel settembre 2011, viene nominata dal presidente della Repubblica giudice della Corte costituzionale, di cui e' stata vice presidente dal novembre 2014. La sua carriera accademica e' stata segnata sin dagli esordi da un'intensa attivita' di ricerca in ambito costituzionalistico con uno spiccato respiro europeo ed internazionale. Cartabia ha redatto 171 decisioni dall'ingresso alla Corte costituzionale nel 2011 a oggi.

(ITALPRESS)