X Factor fa tappa a Torino per il tour nelle filiali bancarie

"Il pubblico viene nelle banche, e' bello vedere delle splendide sedi ospitare della musica". Lo ha detto Eugenio Campagna, il giovane concorrente di X Factor 2019 rimasto in gara fino alla semifinale di giovedi' 5 dicembre, e che e' stato protagonista di un'esibizione a Torino, presso la filiale Intesa Sanpaolo di via Monte di Pieta' 32.

L'istituto di credito, main partner di X Factor 2019, rinnova per il quarto anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle. Le piu' belle filiali new concept di Intesa Sanpaolo in tutta Italia si trasformano cosi' in palcoscenici per gli artisti, offrendo loro un'opportunita' in piu' per esprimere il proprio talento attraverso la musica. Dopo l'avvio a Parma e le tappe di Padova, Caserta, Palermo, Prato e Torino, la finalissima si svolgera' a Milano il 13 dicembre, nella filiale di piazza Cordusio. Tra le novita' di questa edizione, lanciata nel corso del programma, il progetto di ecosostenibilita' Sounds Green. L'albero e' vita, che Intesa Sanpaolo ha ideato con l'obiettivo di piantare 40.000 alberi e favorire il rimboschimento di 14 citta' metropolitane italiane. Tutti possono sostenere il progetto con donazioni a partire da 1 euro attraverso For Funding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo. Al termine della raccolta, per ogni albero donato, Intesa Sanpaolo ne donera' altri due.

(ITALPRESS)