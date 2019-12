Vuoti a perdere a Ragusa

Nell’ambito del ciclo di eventi “Il riuso per Continuare la città”, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione Architetti della provincia di Ragusa, giorno tredici dicembre alle 17,30 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa si terrà l’incontro “Vuoti a perdere” che, partendo dalla proiezione del documentario dell’Arch. Lucio D’Amico su Piazza Libertà di Ragusa, sara’ l’occasione per affrontare ed approfondire questioni comuni a tante realtà urbane.

La recente scelta dell’Amministrazione Comunale di collocare una ruota panoramica, nella piazza, per le festività natalizie, porta alla ribalta la questione dell’uso di questo spazio. Concepita e realizzata per le “adunanze”, oggi la piazza continua a vivere di nuove e moderne forme funzionali e di aggregazione, a volte anche sensazionali. Proveremo ad interrogarci su quali funzioni può avere uno spazio pubblico così importante in relazione alle mutazione sociali, economiche e culturali della città.