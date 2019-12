Da oggi l’Asp di Ragusa cambia il sistema telefonico per migliorare le comunicazioni in entrata e in uscita. Certamente ci vorrà qualche giorno per normalizzare il traffico telefonico quindi si potrebbe verificare qualche disagio è per questo l’Asp si scusa in anticipo.

Tuttavia, lo spirito è quello di migliorare, sempre di più, i servizi dell’Azienda affinché gli utenti possano usufruire di servizi sanitari efficienti anche quelli della comunicazione telefonica.