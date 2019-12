Modica, da oggi il voucher natalizio alla Unicredit Banca

Il voucher natalizio 2019 da oggi, mercoledì 11 dicembre, esigibile, dagli aventi diritto, in qualsiasi sportello della Unicredit Banca. Gli interessati devono esibire un documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Le domande pervenute e accolte sono 289 che sono state così distribuite: quarantatrè istanze per componente unico; centosettantotto istanze di famiglie fino a quattro componenti; sessantotto istanze di famiglie oltre i quattro componenti; delle 289 istanze pervenute ne sono risultate ammesse 254, e quindi escluse 35 istanze, così suddivise: trentotto per componente unico; voucher da euro cinquanta;centosessantuno per famiglie sino a quattro componenti; voucher da euro cento; cinquantacinque istanze per famiglie oltre i quattro componenti; voucher da euro centocinquanta.

“Anche quest’anno, commenta il sindaco e l’assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, abbiamo voluto dare questo sostegno a famiglie bisognose, che hanno aderito ad un avviso pubblico scaduto il 3 dicembre scorso, in un momento particolare come le festività natalizie e di fine anno dove un minimo di serenità va garantito a quanti evidenziano necessità ed esigenze quotidiane. Quest’anno rispetto agli altri anni si registra un’anticipazione sui tempi di rilascio del voucher natalizio.”