Impianto Biogas, sindaco Pozzallo: nessuna risposta da Modica

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, invita il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, a trovare una soluzione alternativa per la realizzazione dell’impianto di Biogas che dovrebbe sorgere in contrada Zimmaudo Bellamagna.

“Ho già evidenziato lo scorso 2 dicembre, spiega il sindaco di Pozzallo in una nota diramata oggi, al sindaco modicano l’inopportunità del sito di realizzazione dell’impianto di biogas, ubicato a poche centinaia di metri dal territorio di Pozzallo, nonché la necessità di una sua delocalizzazione. Nel prendere atto delle mie dichiarazioni lei ha, testualmente, affermato “di essere disponibile a soluzioni alternative in quanto le aspettative dellla comunità di Pozzallo non possono essere disattese” invitando al contempo l’impresa a no presentare alcuna richiesta di inizio lavori. Sono già trascorsi 8 giorni senza che sia pervenuta alcuna notizia, né sia stata fissata alcuna riunione sull’argomento in “tempi brevi”, come lei stesso ha dichiarato in occasione della riunione in Soprintendenza ed opportunamente verbalizzato.

La città di Pozzallo attende una sua risposta ma, nel frattempo, non intende subire supinamente alcun ritado, tant’è che per il 16 dicembre alle ore 10,30 è prevista una manifestazione in piazza Municipio per protestare contro la proposta di realizzazione dell’impianto di Biogas in contrada Bellamagna. la comunità pozzallese, in sintonia con tanti suoi concittadini è estremamente compatt nel chiedere con forza atti concreti che vadano nella direzione di uno spostamento in altra sede di un impianto che potrebbe arrecare danni incalcolabili alla salute e all’economia della città.