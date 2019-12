Csen Ragusa: conviviale natalizio

Conviviale natalizia per i componenti del consiglio direttivo del Csen provinciale di Ragusa che, ieri sera, assieme ai responsabili di settore, si sono ritrovati in un noto locale del capoluogo per il tradizionale scambio degli auguri.

E’ stato il presidente del comitato provinciale, Sergio Cassisi, ad illustrare i risultati conquistati, in termini di affiliazione di società sportive, a tutti i componenti della squadra che rappresentano la grande forza dell’ente di promozione sportiva. “Quest’anno dovremo riuscire a chiudere con circa 150 affiliazioni – ha sottolineato Cassisi – non molte di più rispetto al 2018 ma è comunque una tendenza in aumento che assume ancora un maggior valore rispetto al fatto che il panorama continua ad essere mutevole e che numerose sono le associazioni che hanno cessato la propria attività. Stiamo cercando di organizzare un anno, il prossimo, molto significativo per quanto concerne le attività che riguardano i nostri ambiti di riferimento. E siamo certi che riusciremo a coinvolgere un numero di atleti ancora più elevato rispetto al passato.

E’, soprattutto, grande la soddisfazione di avere creato una squadra che si rispetta e opera come se fosse una famiglia, con grande complementarietà. Sono davvero orgoglioso di essere il loro presidente e siamo pronti ad affrontare le sfide che il futuro ci parerà innanzi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno collaborato per diventare ancora più grandi, le nostre Asd e Ssd affiliate e, soprattutto, tutti gli atleti che continuano a fare sport con grande lealtà e rispettando i valori e i principi della sana competizione. Ci riconfermiamo sempre e di gran lunga il primo ente di promozione sportiva in provincia di Ragusa”. La serata si è conclusa con un dono, molto apprezzato, da parte del presidente Cassisi a tutti i componenti della squadra.