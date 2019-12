La lega di Salvini ad Enna per il No Tax Day

La Lega ad Enna per il “No Tax Day”. Anche in Sicilia la Lega è protagonista, sabato 14 dicembre, del “No Tax Day”. L’evento si svolge in tutte le regioni italiane ed in Sicilia il partito di Matteo Salvini ha scelto Enna per protestare contro l’innalzamento della tassazione prevista dalla nuova manovra fiscale.

L’appuntamento è alle 10.30 all’Hotel Federico II alla presenza del sen. Stefano Candiani, commissario regionale del partito. Sarà un momento di confronto con imprenditori di ogni settore, la società civile, giovani e meno giovani e servirà a raccogliere le loro istanze e le loro preoccupazioni; un momento deciso per contestare le micro e macro tasse inserite nella manovra che andranno ad interessare diverse categorie di cittadini, dai dipendenti, ai pensionati fino ad arrivare al già tartassato popolo delle partite Iva.