Micropump per diabete: cos'è e come funziona

In Italia arriva il micropump per il diabete, ecco cos’è e come funziona. Si tratta di un sistema costituito da una micropump senza catetere per la somministrazione sottocutanea e continua di insulina e di un dispositivo di gestione della micropump, per la determinazione quantitativa della glicemia nel sangue capillare fresco e per il calcolo del bolo.

La micropump senza catetere si applica direttamente sul corpo nei possibili siti di applicazione, come addome, braccio, parte esterna della coscia, fianchi, zona lombare, glutei. Inoltre, è piccolo (6,3 cm di altezza, 3,9 di larghezza e 1,4 di profondità), leggero (solo 29 g) e rimovibile. La micropump è, inoltre, caratterizzata dalla presenza dei tasti “Bolo rapido” che consentono l’erogazione di insulina in qualsiasi momento senza dover dipendere necessariamente dal dispositivo di gestione. Questa caratteristica aumenta la sicurezza del sistema e garantisce la possibilità di erogare il bolo anche in caso di dimenticanza del dispositivo stesso.

La micropump è costituita da tre componenti: il supporto del microinfusore e l’ago cannula (disponibile in due diverse lunghezze per adattarsi meglio alla diversa tipologia di paziente) della durata di 3 giorni; il serbatoio per l’insulina trasparente, per consentire l’identificazione di eventuali bolle durante il riempimento, e utilizzabile fino ad un massimo di 4 giorni e la base del microinfusore, sulla quale sono presenti i pulsanti per l’erogazione del bolo rapido, che dura fino a 4 mesi. Grazie alla sua struttura modulare consente la sostituzione delle singole parti, evitando sprechi di insulina e materiale consumabile e permettendo di rimuovere e reinserire il microinfusore in qualsiasi momento senza rimuovere l’ago-cannula oppure di sostituire il serbatoio dell’insulina, ma non gli altri elementi.

Il dispositivo di controllo e gestione della micropump consente la misurazione della glicemia e il calcolo del bolo insulinico in un unico dispositivo. Permette, inoltre, di gestire la micropump attraverso touch screen e tecnologia wireless Bluetooth. La funzione per il consiglio del bolo è disponibile sia subito dopo aver eseguito il test della glicemia, sia dopo aver immesso manualmente un valore glicemico. Questo dispositivo è utilizzabile anche quando, per brevi periodi, si passa alla terapia insulinica multi-iniettiva.