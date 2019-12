Come dimagrire prima di Natale: ecco la dieta dei 4 giorni

La dieta dei 4 giorni prima di Natale per dimagrire2 kg. E’ una dieta che prevede la riduzione dei carboidrati e il consumo di tante verdure e almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia e come dimagrire con la dieta prima di Natale dei 4 giorni.

Per prima cosa occorre ridurre i carboidrati a 50 grammi al giorno e per intenderci corrispondono a una mela media e due o tre insalate (piatti) di verdura a foglia verde. Si possono mangiare solo proteineanimali magre (carne magra, pesce magro, uova, latticini solo magri) e un po’ di grassi come olio di oliva. A pranzo ad esempio di può mangiare pesce o uova o carne e insalata con olio d’oliva. Stessa cosa per la cena. Vanno eliminati gli zuccheri e le bevande gassate. Durante la giornata si possono mangiare un po’ di noci, arachidi o mandorle a fine pasto.

Per dimagrire con la dieta dei 4 giorni bisogna cenare prima delle ore 20 ogni sera e saltare la prima colazione (almeno per i primi due giorni) solo se a pranzo si mangia all’una. Durante la giornata si possono bere tisane drenanti al finocchio o tarassaco o tè verde senza zucchero. Come facciamo sempre per tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di non cominciare la dieta senza aver consultato prima il proprio medico di famiglia o uno specialista. E’ sconsigliata a donne in gravidanza o a chi soffre di particolari patologie.