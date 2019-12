Dieta arancio di dicembre: come dimagrire prima di Natale

La dieta arancio è una dieta ideale a dicembre. Come si evince dal nome si tratta di una dieta che ha come protagonista principale arance e mandarini. La dieta arancio può far perdere fino a 2 kg in una settimana.

La dieta arancio è la diaeta ideale per perdere qualche chilo in eccesso prima di Natale. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio giornaliero della dieta arancio per dimagrire in una settimana. Esempio menù: colazione con una tazza di latte scremato, due fette biscottate integrali e un caffè. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: risotto ai funghi, 100 g di calamari lessati, insalata verde, condita con un cucchiaio d'olio e succo di limone, una fettina di pane integrale e due mandarini. Merenda: un bicchiere di spremuta d'arancia senza zucchero. Cena: minestrone, preparato con 30 g di pasto e 200 g di verdure miste, 100 g di formaggio tipo certosino; 200 g di carote alla julienne con un cucchiaino d'olio e limone; 150 g di kiwi; 30 g di pane integrale.

Le arance sono un frutto ideale per la dieta in quanto hanno poche calorie e sono ricche di vitamina C. Inoltre le arance contengono la cialdina 3, un antiossidante che si trova in abbondanza in questo frutto e che ha un’azione antiossidante. Le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio e diverse vitamine fra cui, oltre alla già citata C, la A, la B1 e la B2. E poi le arance rosse sono un'ottima fonte di acido citrico che, una volta nell'organismo, abbassa il pH, cioè l'acidità, migliora i processi digestivi, riduce la glicemia e aiuta a conservare attivo il metabolismo. Infine come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta pubblicata sul nostro sito.