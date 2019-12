Come preparare un antizecche naturale in casa. Si tratta di un rimedio della nonna facile da preparare in casa, ecco come. Preparate un infuso facendo bollire dell’acqua per 10 minuti con 5 gr di fiori di camomilla o con una bustina di camomilla già pronta.

Poi lasciate raffreddare. Quando l’infuzo è freddo imbevete dell’ovatta e applicate nelle zone critiche del manto del cane. Un altro rimedio casalingo antizecche può essere preparato con aceto e acqua. Mescolate acqua e aceto in parti uguali, imbeveteci un panno, strizzatelo e inumidite bene il pelo del cane.