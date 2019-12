Milano Capitale Cultura, prima per valore aggiunto e occupazione

Piu' di 25,4 miliardi e 365 mila addetti collocano la Lombardia ai vertici del panorama culturale italiano. Si tratta di valori che, rispettivamente, incidono per il +7,3% e +7,5%. Milano si conferma prima su entrambi gli indicatori economici, con incidenze intorno ai dieci punti percentuali.

Emerge dai dati dal Rapporto 2019 "Io sono cultura - l'Italia della qualita' e della bellezza sfida la crisi", elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche, presentato in partnership con la Fondazione Cariplo. "Il rapporto Symbola conferma una convinzione sulla quale la nostra Fondazione ha impegnato risorse, idee e competenze; oltre un miliardo di euro dal 91 ad oggi, a sostegno di piu' di diecimila progetti per l'arte e la cultura, contribuendo a portare innovazione nel modo con cui valorizzare e tutelare il nostro patrimonio artistico e architettonico - afferma il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti - La cultura e' un asset strategico per il nostro Paese su cui far leva; e' un potente strumento di crescita delle persone e un efficace volano per l'economia.

A questi fattori si aggiunge la capacita' di tenere insieme le persone, dar vita al dialogo e generare valore per le comunita', concorrendo alla coesione sociale. Lo abbiamo sperimentato anche con la creazione di imprese culturali che hanno dato lavoro a centinaia di giovani. Non abbiamo mai smesso di sostenere la cultura, con la nostra azione filantropica; continueremo a farlo leggendo i nuovi bisogni, portando la cultura sempre di piu' verso le persone che ne hanno meno accesso, e nei luoghi piu' lontani, come le periferie".

(ITALPRESS)