Brunori Sas, arriva il nuovo singolo per Due che come noi

"Per due che come noi" e' il nuovo singolo di Brunori Sas (Island Records), su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdi' 13 dicembre. Il singolo, prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori alle Officine Meccaniche di Milano, e' estratto da Cip!, il nuovo album in uscita il 10 gennaio con cui il cantautore torna sulla scena a quasi tre anni da A casa tutto bene, il disco certificato platino che ha conquistato pubblico e critica.

Brunori Sas Tour 2020 e' in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia.

(ITALPRESS)