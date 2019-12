Metabolismo lento? Attività fisica e alimenti per accelerarlo. Per accelerare il metabolismo bisogna inserire nella dieta alcuni alimenti e cominciare a camminare almeno per 20 minuti al giorno.

Per prima cosa bisogna privilegiare il consumo di frutta con pochi zuccheri come kiwi, ananas, arance, mandarini, pompelmo, avocado e limoni e poi bere almeno un litro e mezzo di acqua ogni giorno. Tra gli alimenti da inserire nella dieta per accelerare il metabolismo ci sono: alimenti proteici magri come pollo, tacchino e coniglio (carni bianche), uova (soprattutto gli albumi, che hanno meno grassi ma molte proteine), funghi e ortaggi verdi con qualche eccezione "colorata" (ad esempio i peperoni, le cipolle rosse). Quando si comincia il consumo di questi alimenti si dovrebbe anche abbinare una attività sportiva preferibilmente un’attività che lavora proprio sui muscoli e quindi pesi. Per accelerare il metabolismo lento bisogna anche consumare i grassi "buoni" per rivitalizzare il cervello e l'attività endocrina.

Insomma per accelerare il metabolismo è essenziale non solo cambiare lo stile alimentare e modificare la propria dieta ma anche cominciare a riattivare i muscoli. Il connubio tra queste due regole assicurano un dimagrimento legato ad un risveglio del metabolismo e una perdita di peso regolare e senza lo stress di patire la fame.