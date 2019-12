Come dimagrire subito 2 kg: ecco la dieta dimagrante del latte

Come dimagrire subito 2 kg con la dieta dimagrante del latte. Si tratta di una dieta lampo monotematica. La dieta del latte arriva dal Portogallo e puo far perdere peso velocemente in due giorni.

La dieta del latte è tra le diete lampo più seguite per dimagrire subito qualche chilo di troppo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di 3 giorni. Primo giorno: solo latte, fino a 6 bicchieri. Secondo giorno: 4 bicchieri di latte e 2 frutti di stagione. Terzo giorno: 2 bicchieri di latte per colazione. Spuntino: una mela. Pranzo: una bistecca di carne magra cotta alla piastra senza olio. Merenda: una pera o un bicchiere di latte. Cena: minestrone. Prima di andare a letto si può bere un bicchiere di latte tiepido o una tisana calda. Trattandosi di una dieta molto restrittiva è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta.

La dieta del latte è vietata a chi soffre di diabete, gastrite o altre patologie importanti e non è adatta alle donne in gravidanza. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito.