Ragusa, San Giacomo esclusa dalle iniziative di Natale

La frazione di San Giacomo, frazione di Ragusa, ancora una volta esclusa dal cartellone delle iniziative natalizie, il capogruppo pd chiavola: “Ci risiamo. ci considerano cittadini di serie b”. “Cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Ci risiamo.

Spiace dirlo, ma siamo alle solite. Nonostante le riunioni, le rassicurazioni, il programma natalizio, con decine e decine di eventi, esclude San Giacomo. E’ mai ammissibile una circostanza del genere? Ancora una volta i residenti si sentono presi in giro. E hanno ragione”. A dirlo è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, che ha preso atto delle ripetute recriminazioni da parte di coloro che abitano nella frazione e che attendevano che potesse arrivare un segnale specifico per le festività natalizie. “Ma niente – continua Chiavola – questo segnale, purtroppo, non c’è stato. E’ una beffa pesantissima. Perché, nonostante le rassicurazioni, di San Giacomo neppure si parla nel calendario delle iniziative programmate dal Comune.

Ma è davvero questa una frazione della città che non merita niente? Fino a ieri neppure lo straccio di una luminaria. Perché l’attenzione continua ad essere sotto il livello della sufficienza? E’ come se San Giacomo non esistesse affatto nella considerazione dell’amministrazione comunale. E tutto ciò appare davvero ridicolo. Oltre che inconcepibile. Naturalmente speriamo, ma sinceramente non sappiamo come visto e considerato che il programma è già stato predisposto, che si possa correre ai ripari. I residenti di San Giacomo, lo ribadisco a scanso di ogni equivoco, non meritano tutto ciò. Meritano, piuttosto, tutte le attenzioni del caso. Cosa che non si è verificata neppure in occasione della predisposizione del cartellone natalizio 2019-2020”.