Come pulire la lettiera del gatto con aceto o bicarbonato? La lettiera del gatto va pulita quotidianamente dalle feci solide e il contenuto della cassetta deve essere smosso nper consentire l’aerrazione ed evitare la formazione di cattivi odori.

Ogni tanto è necessario svuotare del tutto la lettiera e sostituire la sabbietta che vi è contenuta. Munitevi di un paio di guanti, svuotate il contenitore e poi riempitelo con uno strato di aceto o di bicarbonato. Lasciatr agire per qualche minuto, il tempo necessario per disinfettare il contenitore e poi risciacquate. Il bicarbonato può essere mischiato in piccole quantità alla sabbia della lettiera in modo da eliminare gli odori a mano a mano che il gatto fa i suoi bisogni.